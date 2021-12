Concurso da Embasa tem inscrições até terça-feira

Os interessados em participar do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) devem ficar atentos ao prazo de inscrição. Candidatos têm até as 23h59 minutos da próxima terça-feira, 29, para efetuar a inscrição. Estão sendo oferecidas três vagas para médico do trabalho, dois enfermeiros do trabalho e quatro técnicos de Segurança do Trabalho).

Os candidatos devem fornecer as informações necessárias pedidas no site do concurso e pagar o valor de R$ 80 (para concorrer às vagas de técnico de Segurança do Trabalho) ou de R$ 120 (para as vagas de enfermeiro e médico do trabalho), em data estipulada no próprio boleto. As avaliações serão aplicadas no dia 18 de outubro de 2015, em Salvador.

