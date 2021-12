Concurso da Defensoria Pública inscreve até esta segunda

A Defensoria Pública da União encerra as incrições de concurso público às 23h59 desta segunda-feira, 8. São oferecidas 58 vagas, com reserva de três delas para pessoas com necessidades especiais, para o cargo de Defensor Público Federal de Segunda Categoria. A remuneração mensal é de R$ 16.489,37.

As inscrições e o edital completo estão disponíveis no site da organizadora do certame. É cobrada uma taxa de R$ 180 dos candidatos.



Para concorrer, os interessados devem possuir formação em Direito, ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ter no mínimo três anos de atividade jurídica, dentre outros requisitos. A lotação será de acordo com a distribuição feita pelo Defensor Público-Geral Federal.



Os concorrentes serão submetidos à prova objetiva na primeira fase e prova dissertativa escrita na segunda etapa, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Na terceira fase será aplicada prova oral, também eliminatória e classificatória. A quarta etapa é avaliação de títulos, de caráter classificatório. Na última etapa, acontece a sindicância de vida pregressa e apuração dos demais requisitos pessoais, de caráter eliminatório.



A validade do concurso é de um ano e pode ser estendida. A formação de cadastro de reserva está prevista no edital.

