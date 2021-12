Concurso da Câmara Municipal de Salvador encerra inscrições nesta quarta

Seguem até esta quarta-feira, 10, as incrições para o Concurso Público da Câmara Municipal de Salvador, que oferece 60 vagas para cargos de níves médio e superior.

As inscrições devem ser feitas até as 16h, por meio do site da FGV Projetos. As taxas variam de R$ 55 a R$ 95.

São 26 vagas para assistente, 29 para analista e 5 vagas para especialistas. O nível de carreira de assistente requer ensino médio completo e oferece salário de R$ 4.575,44. Já as funções de analista e especialista exigem ensino superior, com salário de R$ 5.751,35.

As provas serão aplicadas no dia 25 de fevereiro, das 8h às 13h (nível superior), e das 15h às 19h (nível médio), segundo horário oficial de Salvador.

