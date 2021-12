Concurso da Caixa tem vagas para médicos e engenheiros

Começam nesta sexta-feira, 24, as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal (CEF), que oferece nove vagas e cadastro reserva para engenheiros e médicos.

Os interessados devem se inscrever no site do Cespe/UNB. Após o preenchimento do formulário, é necessário pagar o boleto no valor de R$ 74 para todos os cargos.

No edital - publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 23 -, está a distribuição das vagas a serem preenchidas, voltadas para os cargos de engenheiro agrônomo, civil, elétrico e mecânico, além de duas vagas para médico do trabalho. A remuneração inicial para engenheiros é de R$ 8.041, com carga horária de 40h, e de R$ 4.021 para médico, com carga de 20h.

A seleção constará de provas objetivas e discursivas, marcadas para 23 de março, além de avaliação de títulos e exame médico admissional.

