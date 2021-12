Concurso da Alba com salários de até R$ 4 mil é cancelado

O concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) foi cancelado na quinta-feira, 14, pelo presidente da Casa Nelson Leal (PP).

O certame estava sob apreciação judicial e, como não houve êxito nas medidas interpostas, se decidiu anular o edital, após a suspensão ter sido determinada pelo desembargador Silvia Zarif.

A seleção oferecia 123 vagas com salários de até R$ 4.872, 61. No dia 30 de novembro do ano passado, o atual senador da República, Angelo Coronel havia suspendido o concurso, após o Supremo Tribunal da Justiça (STJ) negar o recurso para viabilização do certame.

Mais informações sobre o cancelamento do certame podem ser conferida no Diário Oficial do Legislativo, onde foi oficializada a suspensão.

adblock ativo