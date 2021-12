Concurso com 300 vagas para guardas municipais em Feira inscreve até segunda

Seguem até segunda-feira, 3, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, para a contratação imediata de 50 guardas municipais e 250 de cadastro reserva.

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, desde que tenham a altura mínima de 1,70m (homens) e 1,65m (mulheres). As inscrições devem ser feitas pela internet até as 16h de segunda. A taxa é de R$ 60.

Com validade de 2 anos, o concurso é composto por oito etapas de classificação: prova objetiva, prevista para o dia 2 de outubro; prova de títulos; avaliação psicológica; teste de aptidão física; avaliação de saúde física e mental; exame toxicológico; pesquisa social e curso de formação.

Os profissionais contratados vão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão R$ 1.081,58, conforme determina o edital.

adblock ativo