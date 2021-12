Concurseiros contam com aplicativo para turbinar estudos

Os concurseiros, que desejam estudar com mais mobilidade, poderão contar com a nova versão de um aplicativo para turbinar o aprendizado. Disponível em todos os sistemas operacionais, a plataforma permite baixar conteúdos offline, como: planejamento de estudos, gravação de anotações, download de audioaulas, dúvidas tiradas com professore e montar automaticamente um cronograma de estudo.

Além disso, os candidatos poderão ter acesso à notícias, eventos gratuitos e informações sobre os principais concursos públicos abertos e previstos.

Essas são as funcionalidades do novo aplicativo do Gran Cursos Online. O aplicativo é compatível com todos os sistemas operacionais (Windows, Android, iOS, MAC e Linux) e está disponível gratuitamente para download na Play Store e na App Store.

