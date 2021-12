Conab divulga locais de prova para 219 vagas em todo Brasil

Os locais de prova do concurso para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram divulgados nesta quarta-feira, 16, no site do Iades, responsável por sua aplicação. Outras informações podem ser obtidas na página.

Os candidatos às 219 vagas e à formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior podem acessar o comprovante de inscrição definitivo com a data, local e horário das provas.

Os cargos são para analista nas áreas de administração (76), contabilidade (38), direito (16) economia (22), engenharia agrícola (10), engenharia agronômica ou agronomia (52), engenharia civil (1), engenharia elétrica (1), engenharia mecânica (1), gestão de agronegócio (2), auditoria (cadastro de reserva) e comunicação social (cadastro de reserva). As oportunidades são para os 26 estados da Federação, com salário de R$ 5.112,07.

