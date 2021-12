Comissão de aeroportos inscreve para 370 vagas; salário de até R$ 2.748

Estão abertas as incrições para o processo seletivo da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) para nível fundamental, médio e superior. São 370 vagas com salários que variam de R$ 957 a R$ 2.748. Há oportunidades para a Bahia.

Interessados devem realizar a inscrição diretamente no site da Comara até a próxima segunda-feira, 7. Já o resultado está previsto para ser divulgado no dia 7 de junho. Outras informações podem ser conferidas no edital do processo seletivo.

Além de oportunidades para Salvador, há também para cidades no Acre, Amapá , Amazonas, Goiás, Roraima, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. A seleção atenderá a demanda dos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária desses estados.

