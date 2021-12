Começa inscrição para concurso com 2.750 vagas para PM e bombeiros

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) inscreve a partir desta segunda-feira, 15, para o concurso com 2.750 vagas para trabalhar na Polícia Militar da Bahia (PM) e no Corpo de Bombeiros. Interessados devem se cadastrar até 19 de junho no site da IBFC, que organiza o certame. A taxa é de R$ 70.

Os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos, ter concluído o ensino médio ou ter formação técnica profissionalizante de nível médio. É possível escolher a região de interesse para atuar.

O concurso terá duas etapas: objetiva e discursiva. A prova será no dia 6 de agosto.

