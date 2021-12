Com salários passando de R$10 mil, prefeitura prorroga prazo de inscrições para médicos municipais

A Prefeitura de Salvador prorrogou para o dia 26 deste mês, as inscrições do Processo Seletivo para médicos, sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Ao todo são 293 vagas ofertadas e a seleção terá validade de dois anos. As inscrições serão exclusivamente pela internet, pelo site de Processo Simplificado. A taxa de participação é de R$ 50,00.

A jornada de trabalho são de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 2.512,56 a R$ 10.768,13. Dentre as especialidades, generalista é a que tem mais vagas, 150 no total, para as demais, há 48 vagas para clínica médica, 23 para Ginecológica/Obstétrica, para pediatria tem 15 vagas e 57 para psiquiatria.

O edital, que já esta disponível, contem a lista de documentos necessários, como o Certificado de Conclusão do Curso de Ensino Superior Completo, por exemplo.

