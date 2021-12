Com salários de até R$ 9 mil, Ufba abre inscrições para concurso

Estão abertas até o dia 10 de julho as inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba) destinado a contratação de 60 professores que serão remunerados com salários de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

Com taxas de R$ 150 a R$ 200, as inscrições devem ser realizadas pela internet até as 12h. A seleção será composta por prova didática, avaliação de títulos, prova escrita e defesa memorial. Outras informações podem ser conferidas no edital do certame.

