Com salários de até R$ 3 mil, inscrições para seleção encerram na segunda, 25

Encerram na próxima segunda-feira, 25, as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, que oferece 121 vagas, com salários que variam de R$ 1.220,97 até R$ 3.031,95.

As inscrições, destinada a candidatos de nível médio e superior, devem ser feitas no site da Exatus, empresa responsável pelo certame.Os selecionados irão atuar nas unidades de Abrantes, Monte Gordo e Sede, com carga horária de 40h semanais.

Vagas

As oportunidas disponíveis são para os cargos de Coordenador Pedagógico (3); Professor de Língua Portuguesa (3); Professor de Língua Inglesa (3); Professor de Ciências (3); Professor de Geografia (3); Professor de Educação Artística (3); Educação Física (3); História (3); Matemática (3); Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (3); Transcritor de Sistemas Braile (10); Cuidador Educacional (50); Intérprete de Língua de Sinais (16); Monitores Musicais - Monitor de Cordas Sinfônica: Violino/Violoncelo/Contrabaixo (5); Monitores Musicais - Flauta Transversal e Clarinete (5) e Monitores Musicais - Monitor de Metais e Percussão: Trompete/Trombone/Trompa/Tuba Eufônio/Percussão (5).

adblock ativo