Com 64 vagas, concurso da prefeitura de Ituberá inscreve até esta sexta

Encerram-se nesta sexta-feira, 8, as inscrições para o concurso da Prefeitura de Ituberá (distante a 172 Km de Salvador), que oferece 64 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Com salários de R$ 998 a R$ 1.250, os selecionados terão uma carga horária de 20 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas no site da organizadora do certame, Planejar Consultoria, até as 23h59. A seleção, que será composta por questões objetivas e prova de títulos, está prevista para ocorrer no dia 31 deste mês.

As oportunidades oferecidas são para os cargos de agente comunitário de saúde (13); agente de combate a endemias (5); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (6); biólogo (2); enfermeiro (2); engenheiro florestal (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de tributos (2); guarda (10); motorista I (6); motorista II (5); nutricionista (2); operador de máquinas (2); professor fundamental II; professor fundamental II de: ciências; educação física; geografia; português/ inglês; matemática; técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (4).

