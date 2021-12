Cobra Tecnologia: 4.807 vagas para níveis médio e superior

Terminam na próxima quinta-feira, 13, as inscrições para o concurso da Cobra Tecnologia SA, empresa do Banco do Brasil que atua no ramo de informática. No total, estão sendo disputadas 4.807 vagas, sendo 11 imediatas e 4.796 para cadastro reserva. Para o Estado da Bahia, estão sendo oferecidas 118 vagas para cadastro reserva em Salvador e outras 21 cidades do interior. Os salários podem variar de R$ 1.235,95 a R$ 3.213,46, com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior.

No nível médio, as ofertas são para técnico-administrativo e técnico de operações. Profissionais com formação superior podem concorrer às carreiras de analista administrativo e analista de operações. A prova objetiva será aplicada na provável data de 23 de janeiro de 2013 em diversas cidades do Estado.

Animada pela quantidade de oportunidades, a estudante de pedagogia Suane Mendonça vai tentar uma das vagas para analista administrativo. "Além da estabilidade, sempre quis ter a experiência de atuar dentro do serviço púbico", afirma.

Para render mais, ela se juntou a amigos num grupo de estudos e pretende seguir um plano para todos os dias até a realização das provas. "Vamos nos reunir durante todos os dias das próximas semanas para resolver exercícios e discutir os assuntos do edital", conta, determinada, a estudante.

Fiel da balança - Para quem vai tentar uma das oportunidades para cargos de nível médio, o especialista Paulo Estrella indica as disciplinas que podem fazer diferença. Embora tenha o menor peso do edital, um ponto para cada questão, a disciplina de matemática pode ser o fiel da balança para os candidatos a técnico. "Matemática costuma assustar muita gente por causa da dificuldade, mas se o candidato for bem, já sai na frente e garante a possibilidade de aprovação", assegura o professor Paulo Estrella.

Outra área que merece atenção redobrada é a disciplina de conhecimentos específicos. "O concorrente deve manter o foco bem fechado no trecho que abrange Sistema Financeiro Nacional e licitações", indica Estrella. Já as provas para o cargo de nível superior tendem a privilegiar candidatos com conhecimentos na área administrativa.

Uma última dica é partir das provas anteriores para o conteúdo. "A essa altura, não dá para o candidato estudar de forma linear. A melhor opção é buscar nas provas como a banca vem cobrando os assuntos e ir resolvendo as questões".

