CNMP lança primeiro edital para concurso com 87 vagas

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) lançou nesta terça-feira, 9, edital para o primeiro concurso do órgão. São oferecidas 87 vagas para técnico e analista com salário de R$ 5.007,82 e R$ 8.178,06, respectivamente. A inscrição será iniciada no dia 15 de dezembro.

As oportunidades para o nível médio são para trabalhar nas áreas de administração (45 vagas) e segurança institucional (4). Já para o nível superior são para as áreas de direito (18); desenvolvimento de sistemas (6); gestão pública (5); comunicação social (2); arquivologia (1); estatística (1); contabilidade (1); controle interno (1); e suporte e infraestrutura (1).

A prova está agendada para 1º de março de 2015, em Brasília. O certame é organizado pela Fundação Carlos Chagas.

<ARQUIVO ID=1471953/>

adblock ativo