CNJ tem 177 vagas de níveis médio e superior

Dois novos concursos estão trazendo 419 oportunidades para candidatos de níveis médio e superior em diversas áreas de formação. Lançado nesta segunda-feira, 19, o edital do certame do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) traz 177 vagas com lotação na cidade de Brasília. Quem procura chances de nível médio pode concorrer ao cargo de técnico judiciário, com remuneração inicial de até R$ 4.052. Já os candidatos com nível superior concorrem ao cargo de analista judiciário, cuja remuneração pode chegar a R$ 6.611.

Previstas para acontecer na data provável de 17 de fevereiro, as provas serão aplicadas no turno da tarde. As inscrições devem ser feitas a partir do dia 7 de dezembro no site do Cespe/UnB (www.cespe.unb.br). O valor da taxa é de R$ 60 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Sudeste - Com 242 vagas para o Rio de Janeiro, o concurso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) está selecionando candidatos para os cargos de pesquisador, tecnologista, analista (superior) e técnico (médio). A remuneração chega a R$ 2.504 para os cargos de nível médio e R$ 6.557 para os cargos de nível superior.

Os aprovados no concurso do Inpi também terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 304. As inscrições devem ser feitas de 23 de novembro a 14 de dezembro no site www.cespe.unb.br. As taxas vão de R$ 60 a R$ 110. As provas serão aplicadas no dia 3 de fevereiro.

Quem ficou interessado pelos dois concursos terá que fazer uma escolha. De acordo com o professor de direito administrativo do Concurso Virtual, Alexandre Prado, o conteúdo programático dos dois editais é bastante diferente.

"Outro fator a ser considerado é que as provas serão realizadas no Rio de Janeiro e Brasília num espaço de apenas duas semanas de diferença. Por conta disso e do conteúdo programático, eu aconselho que o candidato escolha apenas um concurso", diz Prado.

Dica de estudo - Comum aos dois editais, a disciplina atualidades pode ser o fiel da balança par quem quer ser aprovado, tanto no CNJ quanto Inpi. A boa notícia é que esta é uma matéria "gostosa de estudar, apesar de ampla", segundo o professora da Academia dos Concurso, Alex Mendes. "Existe um desprezo em relação à essa matéria, o que acaba fazendo diferença no resultado final", afirma Mendes, que ainda indica revistas de atualidades para vestibular como material de estudos.

Com provas marcadas para fevereiro do ano que vem, os especialistas ainda aconselham aos candidatos que estejam atentos à rotina de estudos. Com a chegada do fim do ano o estudo diário pode se tornar um desafio. "Nos três meses que restam até a prova, é necessário pegar as provas anteriores e focar na preparação, tendo cuidado com as festas de fim de ano, e no caso da CNJ, com o Carnaval".

