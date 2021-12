Cinco órgãos inscrevem para concursos com 539 vagas na Bahia

Cinco órgãos públicos instalados na Bahia oferecem oferecem 539 vagas. Os salários chegam até a R$ 8.639,50 no caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano), que disponibiliza o maior número de vagas (325). Interessados devem ficar atentos, pois a Prefeitura de Governador Mangabeira encerra as inscrições nesta segunda, 7. Já a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) começa o cadastro na segunda.



Saiba quais são as instituições que estão com inscrições abertas:

Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba (inscrições até 7/1/2016 pelo site da Fundação Getúlio Vargas):

*23 vagas

*Salários variam de R$ 1.534,55 a R$ 4.845,94

*Jornadas de trabalho de 40h ou 42h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 50,00 e R$ 70,00

*Cargos: Analista Portuário, nas especialidades de Administrador (1); Advogado (1); Analista de Tecnologia de Informação (2); Contador (CR); Economista (CR); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Elétrico (1); Engenheiro Mecânico (1); Gestão Ambiental (1); Gestão Portuária (1); Sanitarista (1); e no emprego específico de Engenheiro de Segurança do Trabalho (1). Técnico Portuário, nas especialidades de Apoio Administrativo (1); Controle Portuário (1); Manutenção e Obras (1); Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações (1); e Meio Ambiente (2). Guarda Portuário (5).

Prefeitura de Governador Mangabeira (inscrições até 7/12 pelo site do Planejar Concursos)

*130 vagas

*Salários variam de R$ 788,00 a R$ 1.500,00

*Jornadas de trabalho de 20h, 30h e 40h semanais

*Cargos: Nível Fundamental: Eletricista (2); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Gari (10); Motorista CNH C (4); Motorista CNH D (7); Operador de Máquina Pesada (2); e Vigilante (6). Nível Médio: Recepcionista (4); Pajem (5); Guarda Municipal (15); Fiscal de Tributos (2); Fiscal de Obras e Postura (1); e Auxiliar Administrativo (7). Nível Superior: Advogado (1); Contador (1); Assistente Social (1); Nutricionista (2); Psicólogo (2); Pedagogo (10); Professor nas disciplinas de Artes (2); Ciências (5); Educação Física (7); Geografia (6); História (4); Informática (3); Língua Estrangeira/ Inglês (3); Matemática (4); e Língua Portuguesa (4).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano (inscrições até 11/12 pelo site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência)

*325 vagas

*Salários variam de R$ 1.739,04 a R$ 8.639,50

*Jornadas de trabalho de 20h ou 40h semanais

*Cargos: Assistente de Alunos (1 vaga); Assistente de Laboratório (7 vagas); Auxiliar de Biblioteca (20 vagas); Auxiliar em Administração (26 vagas); Assistente em Administração (2 vagas); Diagramador (1 vaga); Revisor de Textos Braile (10 vagas); Técnico de Laboratório nas áreas de Biologia (3 vagas); Laboratório/ Química (8 vagas); Tecnologia da Informação (1 vaga); Agropecuária (7 vagas); Arquivo (9 vagas); Audiovisual (1 vaga); Enfermagem (6 vagas); Segurança do Trabalho (4 vagas); Tradutor e Intérprete de Linguagem Sinais (13 vagas); Administrador (7 vagas); Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura (9 vagas); Assistente Social (3 vagas); Auditor (1 vaga); Contador (1 vaga); Economista (1 vaga); Enfermeiro (12 vagas); Odontólogo (3 vagas); Pedagogo (11 vagas); Psicólogo (5 vagas); Revisor de Texto (1 vaga); Secretário Executivo (2 vagas) e Técnico em Assuntos Educacionais (3 vagas).

Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, especificamente nas áreas de Administração (7 vagas); Administração Rural (2 vagas); Agronomia/ Fitopatologia (1 vaga); Artes (2 vagas); Biologia (7 vagas); Biologia/ Bioquímica (1 vaga); Biologia/ Botânica (1 vaga); Biologia/ Zoologia (1 vaga); Ciência da Computação (12 vagas); Ciência e Tecnologia de Alimentos (2 vagas); Ciência e Tecnologia de Alimentos/Agroindústria (4 vagas); Educação (10 vagas); Educação do Campo (1 vaga); Educação Física (7 vagas); Engenharia Agrícola (4 vagas); Engenharia da Agrimensura (3 vagas); Engenharia de Petróleo I (1 vaga); Engenharia de Petróleo II (1 vaga); Engenharia Química (9 vagas); Estatística (1 vaga); Filosofia (4 vagas); Física (7 vagas); Gastronomia (1 vaga); Geociência (1 vaga); Geografia (3 vagas); Língua Estrangeira/ Espanhol (4 vagas); Língua Portuguesa/ Espanhol (6 vagas); Língua Portuguesa/ Libras (1 vaga); Língua Portuguesa/ Literatura Brasileira (9 vagas); Medicina Veterinária (4 vagas); Química (9 vagas); Química/ Físico-Química (2 vagas); Química/ Química Analítica (3 vagas); Química/ Química Inorgânica (2 vagas); Química/ Química Orgânica (2 vagas); Sociologia (9 vagas); Zootecnia (9 vagas); Zootecnia/ Genética (1 vaga); Zootecnia/ Produção Animal não Ruminante (1 vaga).

Prefeitura de Tanquinho (inscrições até 11/12 pelo site Solução.gov)

*49 vagas

*Salários variam de R$ 788,00 a R$ 2.500,00

*Jornadas de trabalho de 20h, 30h ou 40h semanais

*Taxas: R$ 40,00; R$ 70,00 e R$ 100,00

*Cargos: Nível Alfabetizado: Auxiliar de Serviços Gerais (10). Nível Fundamental: Agente de Comunitário de Saúde nas UBS Adelino Dórea (2); e UBS Olindina Silva (1); Agente de Combate às Endemias (3); Motorista "D" (8); e Operador de Máquinas II (1). Nível Médio: Auxiliar Administrativo (2); Auxiliar de Creche (5); e Técnico de Enfermagem (5). Nível Superior: Assistente Social (1); Contador (1); Enfermeira (1); Fisioterapeuta (1); Médico Clínico (1); Professor Nível II (6); e Nutricionista (1).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE (inscrições até 9/12 pelo site Magnus Concursos)

*12 vagas

*Salários variam de R$ 881,00 a R$ 3.651,00

*Jornadas de trabalho de 40h semanais

*Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais (2); Agente de Portaria (1); Operador Pequeno Sistema (1); Pedreiro (1); Motorista (1); Encanador (1); Leiturista (2); Auxiliar de Administração (2); Operador de Eta (1) e Técnico de Contabilidade.

