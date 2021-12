Cinco órgãos encerram inscrições para concursos na Bahia

Concurseiros atenção, seis certames encerram as inscrições nesta segunda-feira, 25, ou durante a semana. São mais de 250 vagas e os salários chegam a R$ 8.639. Também há concursos que iniciam as inscrições.

Veja:

Educação

O concurso para contratar dois professores para a creche Universidade Federal Bahia (UFBA), no Campus de Salvador, se encerra nesta segunda-feira, 25. O profissional vai atuar na área de Docência na Educação Infantil com jornada de Dedicação Exclusiva, com remuneração que varia de R$ 4.014,00 a R$ 8.639,50. A inscrição devem ser feitas no site da UFBA.

Já a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) encerra nesta segunda as inscrições para o concurso para contratar três professores assistente e adjunto e o concurso para a contratação de 27 professores auxiliar, assistente e adjunto.

Para o primeiro, os profissionais vão atuar nas áreas de Geologia Geral/ Geologia Ambiental (1) e Matemática (2), em regime de Dedicação Exclusiva, fazendo jus aos salários de R$ 5.945,98 ou R$ 8.639,50.

Para o segundo, a remuneração varia entre R$ 2.018,77 e R$ 8.639,50, conforme a área de atuação, já que existem oportunidades cujas jornadas são de 20 horas semanais ou de Dedicação Exclusiva. As inscrições para ambos devem ser feitas no site da UFRB.

RMS

A Câmara Municipal de Camaçari na Região Metropolitana de Salvador(RMS) encerra, na quinta-feira, 28, as inscrições para um concurso com oportunidades para profissionais com nível fundamental, médio, técnico e superior. São ao todo 21 vagas e o salário chega a R$ 4.698,26. As inscrições podem ser realizadas no site da organizadora.

Interior

A Prefeitura de Jussari está com 220 vagas abertas e as inscrições se encerram nesta terça-feira, 26. São vagas para nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 788,00 a R$ 2.267,00, para atuar em jornadas semanais de trabalho que vão de 20h a 40 horas. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora e as taxas vão de R$ 40,00 a R$ 70,00.

Novas oportunidades

O IBGE inicia as inscrições nesta terça-feira, 26, para o edital que conta com 1.409 vagas para nível médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas no site da Cesgranrio.

Já o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do São Francisco (CONSTESF) tem três vagas: Técnico de Nível Médio (1 vaga) Coordenador Geral (1 vaga) e Engenheiro Agrimensor (1 vaga). Os salários vão de R$ 1.480,00 a R$ 5.270,00 por mês, correspondentes a jornadas semanais de trabalho de 40h.

As inscrições se iniciam nesta quinta-feira 28 de janeiro de 2016 a 2 de fevereiro de 2016, em dias úteis, na sede do CONSTESF. O endereço é Rua Chile, nº 282, Maria Gorete, em Juazeiro - BA.

adblock ativo