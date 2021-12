Candidatos do concurso da Polícia Civil são convocados para teste físico

Os aprovados na 3ª fase do concurso da Polícia Civil da Bahia foram convocados para realizar neste neste domingo, 9, o Teste de Aptidão Física (TAF). O exame, referente à 4ª etapa do certame, acontecerá das 7h às 14h30, no Estadio de Pituaçu, na avenida Pinto de Aguiar, na capital baiana.

Para participar, é necessário chegar ao local com uma hora de antecedência, de acordo com o horário indicado na convocação e no cartão informativo. Para acessá-los, o candidato pode acessar o site oficial do concurso e o Portal do Servidor.

Além disso, o candidato deve estar vestido com roupas e sapatos adequados para a ocasião, como calção, shorts ou bermuda térmica, agasalho e camiseta, meias e calçar tênis ou sapatilha.

No local do teste, os candidatos devem apresentar atestado médico específico comprovando que está em condições de fazer o TAF, em original, emitido no período máximo de 30 dias, contendo a data, local e CRM do profissional de saúde responsável pelo atestado. E ainda assinar um termo de responsabilidade.

Os aprovados poderão participar da 5ª etapa do processo seletivo, prevista para janeiro de 2019.

adblock ativo