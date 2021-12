Câmara Municipal de Salvador publica edital de concurso com 60 vagas

Foi publicado nesta terça-feira, 28, o edital do concurso público da Câmara Municipal de Salvador, que oferece 60 vagas imediatas, sendo 26 para nível médio e 34 para nível superior, além de 100 oportunidades de cadastro reserva.

As remunerações variam de R$ 4.575,44 (nível médio) a R$ 5.751,35 (superior). As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de 4 de dezembro a 10 de janeiro de 2018, mediante o pagamento de R$ 55 (médio) e R$ 95 (superior).

Do total de vagas oferecidas, 30% são destinadas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência. As provas estão previstas para o dia 25 de fevereiro.

As informações sobre o concurso foram apresentadas na manhã desta segunda-feira, 27, pelo presidente da Casa, o vereador Léo Prates.

Este é o terceiro concurso na história da Câmara, sendo os dois primeiros realizados em 1985 e em 2011. Esta edição terá apenas uma fase com provas objetivas, exceto para o cargo de taquígrafo, que contará com prova prática.

Salários

Para nível médio, são oferecidas 25 oportunidades para Assistente Legislativo e um para Auxiliar em Saúde Bucal. Os salários podem chegar a R$ 4.575,44 - vencimento inicial de R$ 1.783,62, acrescido de gratificação por avanço de competência no valor de R$ 1.211,82, mais benefícios que totalizam R$ 1.580,00.

Já os aprovados para os cargos de analista e especialista (nível superior) podem receber remuneração de R$ 5.751,35, equivalente ao vencimento inicial de R$ R$ 2.844,88, acrescido de gratificação por avanço de competência no valor de R$ R$ 1.326,47, mais benefícios que totalizam R$ 1.580,00.

As vagas de nível superior são divididas nas seguintes áreas: Gestão de Pessoas; Licitação, Contratos e Convênios; Administrativa; Financeira; Legislativa; Tramitação; Taquigrafia; Controladoria; Gabinete da Presidência; Mesa Diretora; Secretaria Cerimonial; Tecnologia da informação; Advogado legislativo; Arquiteto; Engenheiro civil; Assistente socia; e Odontólogo.

