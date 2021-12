Câmara Municipal de Feira inscreve para 37 vagas

A Câmara Municipal de Feira de Santana abre inscrições nesta quarta-feira, 16, para 37 vagas em cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro pelo site da organizadora do certame. A taxa é de R$ 45 e R$ 70 e os salários vão de R$ 971,19 a R$ 2.1 mil.

Os cargos de nível superior são para jornalismo, letras, pedagogia, ciências contábeis, direito; tecnologia da informação, ciências da computação, analista de sistemas ou engenharia da computação.

As vagas de nível médio são para intérprete de libras, fotógrafo, motorista com CNH categoria "B" ou superior e experiência comprovada de no mínimo dois anos de habilitação; técnico de suporte em informática da informação e auxiliar legislativo administrativo.

As provas escritas estão previstas para o dia 9 de fevereiro de 2014.

