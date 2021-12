Câmara Municipal de Catu abre concurso público dia 27

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Catu (a 78 quilômetros de Salvador) serão abertas na próxima segunda-feira, 27. São ofertadas 12 vagas, divididas entre os ensinos fundamental e médio. Os salários variam de R$ 750 a R$ 1.256,51. O valor da inscrição varia de R$ 35 a RS 50, a depender do cargo escolhido.

As oportunidades são para agente de vigilância legislativa, auxiliar de serviços gerais, motorista, oficial legislativo, recepcionista e técnico em informática. A jornada de trabalho é de 40h. Das vagas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência.



As provas objetivas serão aplicadas no dia 30 de novembro, em dois períodos: matutino e vespertino. A duração será de 3h. Os interessados em concorrer a uma vaga devem se inscrever no site do concurso.

