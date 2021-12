Câmara lança nesta terça edital de concurso com salários de até R$ 4.171,35

Será publicado nesta terça-feira, 28, o edital para o concurso da Câmara de Vereadores de Salvador, que vai disponibilizar 60 vagas, sendo 26 para candidatos de nível médio e 34 para nível superior, mais 100 de cadastro reserva (veja a lista abaixo). Do total de oportunidades, 30% serão destinadas a candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

As informações sobre o concurso foram apresentadas na manhã desta segunda-feira, 27, pelo presidente da Casa, o vereador Léo Prates. "O concurso custou R$ 1,830 milhão e nossa ideia é que ele seja superavitário, ou seja, ele vai se pagar. Fechamos um acordo com o Tribunal de Contas do Município para abrir uma conta específica para receber o valor das inscrições", ressaltou ele.

As inscrições serão realizadas de 4 de dezembro a 11 de janeiro de 2018, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, com o pagamento do valor de R$ 55 para nível médio e R$ 95 para nível superior. Os aprovados no certame terão direito a remunerações que variam de R$ 2.995,44 (nível médio) a R$ 4.171,35 (nível superior), além de benefícios como auxílio saúde, educação e alimentação.

Atualmente, a Câmara de Salvador possui 202 funcionários efetivos. Com a chegada dos novos servidores (60 imediatos + 100 cadastro reserva), o número será de 362 funcionários efetivos.

Este é o terceiro concurso na história da Câmara, sendo os dois primeiros realizados em 1985 e em 2011. Esta edição terá apenas uma fase com provas objetivas, exceto para o cargo de taquígrafo, que contará com prova prática.

"Nosso desejo era ter só uma fase, até por recomendação do Ministério Público, de ser o mais objetivo possível. Porém recebemos pressão dos taquígrafos da Bahia, única categoria que vai ter prova prática", destaca Prates. O edital será publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Salvador.

*Com informações de Igor Andrade | A TARDE SP

