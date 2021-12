Câmara e Ifba têm 491 vagas em concursos até esta 2ª-feira

Os concursos para a Câmara dos Deputados e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), com 491 vagas, tem prazo final de inscrição nesta segunda-feira, 24.

O Ifba oferece 378 vagas em 59 cargos para 20 cidades da Bahia. Os níveis de escolaridade são ensino fundamental (nível C), ensino médio (nível D), ensino técnico de nível médio (nível D) e superior (nível E). Os salários variam de R$1.640,34 a R$ 3.392,42.

No nível E (superior) há vagas para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Auditor, Bibliotecário, Enfermeiro, Engenheiro (Civil, Engenharia, Eletricista e Segurança do Trabalho), Jornalista, Médico (Clínico Geral), Nutricionista, Pedagogo, Programador Visual, Psicólogo, Relações Públicas, Secretário Executivo, Técnico em Assuntos Educacionais e Tecnólogo (Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Cooperativas, Gestão de Logística, Gestão de Pessoa e Gestão Pública).

No nível médio há vagas para Assistente em Administração, Diagramador, Revisor de Texto Braille, Técnico (Laboratório, Tecnologia da Informação, Arquivo, Artes Gráfica, Audiovisual, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Secretariado e Segurança do Trabalho), Tradutor e Intérprete de Linguagens de Sinais, e Assistente de Alunos. As oportunidades de nível fundamental são para Assistente de Laboratório, Auxiliar de Biblioteca e Auxiliar em Administração.

As inscrições devem ser feitas apenas pelo site da Funrio. A taxa custa R$ 70, para os cargos de nível E, R$ 55 para os cargos de nível D e R$ 50 para os cargos de nível C.

A Câmara dos Deputados tem inscrição com 113 vagas, pelo site do Cespe/UnB. Há vagas para Técnico Legislativo (nível médio) e Analista Legislativo (nível superior), com salários de R$ 12.286,61 e R$ 25.105,39. A taxa é de R$ 110 para técnico legislativo e R$ 150 para analista legislativo.

Os candidatos terão provas objetivas e discursivas. Para o cargo de agente de polícia legislativa haverá também prova de aptidão física e as funções de consultor de orçamento e fiscalização financeira e consultor legislativo haverá avaliação de títulos.

O cargo de analista exige diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação. Para agente de polícia é necessário certificado, registrado, de conclusão de curso de ensino médio.

