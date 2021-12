Câmara dos Deputados abre concurso com 113 vagas

A Câmara dos Deputados inscreve até o dia 23 de fevereiro para concurso público com 113 vagas. Os interessados podem efetuar as inscrições através do site da Cespe. A taxa é de R$ 110 para técnicos e R$ 150 para analista.



São 53 vagas para Consultor de Orçamento, Fiscalização Financeira e Consultor Legislativo. Para concorrer, é necessário possuir diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração inicial é R$ 25.105,39 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Já para o cargo de Técnico Legislativo são oferecidas 60 vagas. Os candidatos devem ter certificado de conclusão de ensino médio ou de educação profissional técnica. A remuneração é R$ 12.286,61 para 40 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e provas discursivas para todos os cargos, além da etapa de avaliação de títulos, somente para o cargo de Analista Legislativo. Confira o edital.

As provas objetivas e as provas discursivas para nível superior serão aplicadas, respectivamente, nas datas prováveis de 13 e 20 de abril. Já as provas objetivas e a prova discursiva para nível intermediário estão previstas para 20 de abril. Todas as etapas e a perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizadas em Brasília (DF).

