Câmara de Vereadores de Itabuna inscreve para concurso

As inscrições para o concurso da Câmara de Vereadores de Itabuna começam nesta segunda-feira, 23, a partir das 8h, exclusivamente pelo site da MSM Consultoria. São 47 vagas disponíveis, sendo uma para pessoa com necessidades especiais, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 4.600. As inscrições seguem até o dia 5 de abril e custam R$ 50 (para cargos de nível básico), R$ 75 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

De acordo com o edital, as provas deverão ser aplicadas no dia 7 de junho, em local a ser posteriormente informado aos candidatos. Há vagas para analista de controle interno, analista técnico financeiro, assessor técnico em comunicação social, recpecionista, garçom e motorista, dentre outros.

Quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal pode requerer isenção da taxa de inscrição do concurso nos dias 23 e 24 de março.

