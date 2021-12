Câmara de Vereadores de Feira de Santana inscreve para concurso

Começa nesta segunda-feira, 5, o prazo para se inscrever no concurso para a Câmara de Vereadores de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Ao todo, são ofertados vagas para cinco áreas para nível médio e cinco para nível superior. Os salários podem chegar até R$ 2.640.

As inscrições serão feitas até 9 de abril através do site do Instituo Brasileiro de Formação de Capacitação (IBFC) e custa R$ 44 para nível médio e R$ 70 para nível superior. A aplicação da prova está prevista para 20 de maio, em Feira de Santana.

Demais informações podem ser consultadas no edital do concurso.

Vagas

As vagas oferecidas para nível médio são para motorista, auxiliar Legislativo II – Administrativo, Intérprete de Libras, Fotógrafo e Técnico de Suporte em Informática. Já para nível superior são para analista de sistemas em rede, contador, procurador jurídico adjunto, redator de debates e redator de notícias.

