Câmara de Guanambi divulga edital de concurso; salários chegam a R$ 3.500

A Câmara Municipal de Guanambi divulgou nesta quarta-feira, 16, o edital de abertura para concurso público, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 3.500. As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Estão sendo oferecidas 19 vagas para os cargos de jardineiro, motorista, auxiliar de serviços gerais, vigia, telefonista, auxiliar administrativo, agente legislativo e advogado. As inscrições estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 21, e podem ser feitas no site do Instituto Consultec, até o dia 10 de junho.O valor da inscrição varia entre R$ 38,35 a R$ 88,35.

O certame está previsto para ser aplicado no dia 22 de julho. Outras informações podem ser conferidas no edital.

