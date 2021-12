Caixa Econômica divulga resultado de concurso

O edital com o resultado dos concursos para técnico bancário, engenheiro e médico do trabalho da Caixa Econonômica Federal foi publicado nesta quinta-feira, 15. O documento está disponível no site daCespe/UNB, onde os candidatos podem tirar dúvidas e conferir as respostas.

O concurso, realizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (CespeUnb), é para formação de cadastro de reserva e os salários variam de R$ 2.865,04, para os cargos de nível técnico, a R$ 8.041, para os candidatos com nível superior.

A carga horária varia de 20 a 30 horas semanais e o contrato tem validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano.

