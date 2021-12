BC abre inscrições de concurso para procurador

O Banco Central abre inscrições, a partir desta sexta-feira, 9, para concurso público para preenchimento de 15 vagas no cargo de procurador. O salário inicial é de R$ 15.719,13 para uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 no site do Cespe. A taxa de inscrição é de R$ 195. Para concorrer, é preciso estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e ter, no mínimo, dois anos de prática forense.

O certame acontecerá em duas etapas. A primeira consta de prova objetiva, inscrição definitiva, três provas discursivas, prova oral e avaliação de títulos. A segunda etapa dá conta de um Curso de Formação.



Provas escritas, perícias e entregas de documentos serão feitas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Já a prova oral e o Curso de Formação acontecerão em Brasília.

