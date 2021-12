BB divulga resultado final de concurso com 2.499 vagas

O Banco do Brasil divulgou nesta segunda-feira, 4, o resultado final do concurso para escriturário. A lista de aprovados está disponível no Diário Oficial da União ou no site da Cesgranrio.

Os aprovados irão receber salário de R$ 2.227,26 para trabalhar 30 horas semanais. Além do salário, os contratados terão direito à ajuda alimentação no valor de R$ 572, vale-refeição de R$ 431,16, vale-transporte, vale-cultura de R$ 50, auxílio-creche, auxílio a filho com deficiência e previdência privada.

O profissional vai trabalhar atendendo ao público, como caixa (quando necessário), redigindo correspondências em geral, conferindo relatórios e documentos, controlando estatísticas e atualizando dados em sistemas operacionais.

O concurso oferece 2.499 vagas para trabalhar no Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

adblock ativo