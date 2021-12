BB divulga resultado de concurso para 8.630 vagas

O Banco do Brasil (BB) divulgou nesta quinta-feira, 8, o resultado do concurso para 8.630 vagas, além do cadastro de reserva. A relação de aprovados está disponível no "Diário Oficial da União", na Seção 3, entre as páginas 96 e 127.

A relação traz o nome do candidato, número de inscrição, nota na prova objetiva, nota na redação, classificação na microrregião, classificação na macrorregião, classificação no estado e classificação entre as pessoas com deficiência.

As vagas são para Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Tocantins e para o Distrito Federal. Com salário de R$ 2.043,36 e jornada de 30 horas semanais.

O concurso tem validade de um ano, prorrogável por igual período. O prazo começa a contar a partir desta quinta, 8.

