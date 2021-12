Banco do Brasil prorroga inscrição para concurso

O Banco do Brasil prorrogou até as 23h59 desta quinta-feira, 9, a inscrição para o concurso com 8.630 vagas, sendo 800 para a Bahia. A seleção é para o cargo de escriturário para trabalhar em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins. O salário é de R$ 2.043,36.

Os candidatos devem ter nível médio concluído, além de 18 anos completos. Interessados podem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 40. A seleção será por meio de prova objetiva, redação, perícia médica e procedimentos admissionais. As provas devem ser realizadas no dia 9 de fevereiro.

