Banco do Brasil abre concurso para 860 vagas de nível médio

Com a oferta de 860 vagas, o Banco do Brasil divulgou o edital do concurso público para o cargo de escriturário. O salário inicial será de R$ 2.227,26, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Para concorrer, os candidatos devem ter nível médio completo e idade mínima de 18 anos. Do total das vagas, 95 são de contratação imediata e 765 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas de 11 a 31 deste mês por meio do site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 43. A seleção terá três etapas: redação, perícias médicas e procedimentos admissionais. Apenas os aprovados nas provas e na redação vão ser convocados para a 3ª etapa.

O BB oferece possibilidade de ascensão profissional e participação nos lucros, além vale-transporte, auxílio creche, ajuda alimentação/ refeição, auxílio a filho com deficiência, plano odontológico, assistência médica e previdência privada.

As vagas estão disponíveis para os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Provas

A prova objetiva terá ao todo 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e atualidades do mercado financeiro) e 45 de conhecimentos específicos (cultura organizacional, técnicas de vendas, atendimento, domínio produtivo da informática, conhecimentos bancários e língua inglesa).

A prova objetiva, juntamente com a redação, está prevista para o dia 18 de outubro, com duração de cinco horas.

