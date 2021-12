Banco do Brasil abre concurso para 2.499 vagas

Com a oferta de 2.499 vagas, o Banco do Brasil divulgou nesta sexta-feira, 19, o edital do concurso público para cadastro de reserva. As oportunidades são para o cargo de escriturário. O salário é de R$ 2.227,26 e a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas do dia 22 de dezembro a 19 de janeiro de 2015 por meio do site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 40. Para concorrer, os candidatos devem ter nível médio completo e idade mínima de 18 anos.

As vagas serão divididas entre os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

O BB oferece possibilidade de ascensão profissional e participação nos lucros, além vale-transporte, auxílio creche, ajuda alimentação/ refeição, auxílio a filho com deficiência, plano odontológico, assistência médica e previdência privada.

