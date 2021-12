Banco do Brasil abre 8.630 vagas para ensino médio

O Banco do Brasil (BB) divulgou nesta quarta-feira, 11, o edital de abertura do novo concurso para escriturário. São 8.630 vagas de nível médio para formação de cadastro de reserva em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins. Do total de vagas oferecidas, 456 estão reservadas para pessoas com deficiente. A taxa de inscrição é de R$ 40.

A remuneração para o cargo é de R$ 2.732,04, sendo R$ 1.892 de vencimentos iniciais, R$ 472,12 de auxílio-refeição e R$ 367,92 de cesta-alimentação. Os aprovados são contratados sob regime celetista, com a carga de 30 horas semanais.

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta, 12, e vão até 7 de janeiro de 2014, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. No edital do certame, no entanto, a data de inscrição diverge: vai do dia 9 deste mês ao dia 6 de janeiro. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação do BB, mas o órgão não se posicionou sobre a divergência entre as datas até a publicação desta reportagem.

As provas objetivas e de redação estão previstas para o dia 9 de fevereiro.

