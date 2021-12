Banco Central paga R$ 15 mil para procurador

Estão abertas inscrições para concurso do Banco Central (BC) para preencher 15 vagas de procurador, sendo 14 em Brasília, destinadas à Procuradoria Geral e à Procuradoria Regional no Distrito Federal, e uma em Belém, para a Procuradoria no Estado do Pará.

A remuneração é de R$ 15.719,13 para jornada de 40 horas semanais. Os candidatos devem ser formados em direito, ter pelo menos dois anos de prática forense e se inscrever no site www.cespe.unb.br/concursos/bacen_13_pgbc até o próximo dia 22. A taxa de participação é de R$ 190 e as provas serão realizadas em nove capitais, incluindo Salvador, e no Distrito Federal.

