Banco Central inscreve até esta segunda para concurso

Termina nesta segunda-feira, 9, o prazo para se inscrever no concurso do Banco Central. São oferecidas 500 vagas para técnico e analista, sendo 12 para Salvador. As demais oportunidades são para trabalhar em Brasília (DF), Belém (PA), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).



O salário oferecido é um dos principais atrativos desse certame. O vencimento inicial para técnico é de R$ 5.158,23, passando para R$ 5.421,30 a partir de janeiro de 2014. Já os analistas vão receber R$ 13.595,85 até janeiro de 2014, quando o salário passa a ser de R$ 14.289,24.



Interessados podem se inscreve no site da Cespe, que organiza o certame. A taxa varia entre R$ 70 e R$ 120.

