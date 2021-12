Bahia tem quatro concursos públicos abertos até o dia 31 deste mês

Se você é concurseiro, fique de olho: até o dia 31 deste mês, quatro concursos públicos estarão abertos em diferentes cidades da Bahia. Com níveis que variam do fundamental ao superior, os salários podem chegar a R$ 8 mil.

1) Prefeitura de Porto Seguro

Com oportunidades para os níveis médio, técnico e superior, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Porto Seguro (distante 712 km de Salvador) seguem até o dia 27 de outubro no site do Instituto Brasil de Educação (Ibrae) .

Ao todo, o certame oferta 579 vagas imediatas e 1.487 para formação de cadastro reserva, com salários entre R$ 1.250,00 a R$ 8.333,60.

A taxa de inscrição varia entre R$ 60 a R$ 110 a depender do cargo pretendido. Consulte a relação dos cargos clicando aqui .

2) Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro

O Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro (distante 506 km de Salvador), na Bahia, inscreve para concurso público até o dia 21, no site da empresa Asconprev Concursos , a fim de contratar profissionais com nível fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para: Auxiliar de Operação (10), Auxiliar de Operação Esgoto (10), Operador de Pequenos Sistemas (10), Motorista de Hidrojateador (1), Encanador (5), Pedreiro (6), Auxiliar Técnico Administrativo (1), Leiturista (5), Cadista (1), Operador de Estação de Tratamento de Água (10), Técnico de Segurança do Trabalho (1), Técnico de Saneamento (1) e Engenheiro Civil (1).

Os aprovados atuam em jornadas de 40h semanais, com remunerações que variam de R$ 1.021,55 a R$ 5.439,10. As taxas para se inscrever são de R$ 50, R$ 80 e R$ 100, a depender do cargo.

A expectativa é que os candidatos façam provas objetivas no dia 10 de novembro. Em alguns casos haverá ainda, prova prática e de Títulos. Outras informações podem ser consultadas no edital .

3) Prefeitura Municipal de Igaporã

Com o objetivo de preencher dez vagas disponíveis e mais formação de cadastro reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (7) e Agente de Combate a Endemias (3), estão abertas até o dia 11, as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Igaporã (distante 802 km de Salvador).

Para participar, os interessados devem possuir ensino médio completo e se inscrever no site da empresa Concepção Consultoria . A taxa é de R$ 60,00. Os contratados terão carga horária de 40h, com remuneração no valor de R$ 1.250,00 ao mês.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de novembro. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Outras informações podem ser consultadas no edital .

4) Prefeitura de Ribeira do Pombal

Com remuneração que pode chegar a mais de R$ 8 mil, a Prefeitura de Ribeira do Pombal (distante 286 km de Salvador), está com inscrições abertas até o dia 31, para seu Concurso Público destinado a contratar 124 profissionais de nível fundamental, médio e superior.

Os interessados devem se inscrever no site da empresa organizadora BRB Consultoria e pagar a taxa que varia entre R$ 45,00, R$ 65,00, R$ 78,50, e R$ 98,50, de acordo com o cargo pretendido.

As oportunidades são para os cargos de: Operador de Máquinas Pesadas (3), Psicólogo (1), Assistente Social (3), Auditor Fiscal (1), Auxiliar de Serviços Educacionais (40), Assistente de Recursos Humanos (1), Coordenador Pedagógico (10), Educador Físico (2), Farmacêutico/Bioquímico (1), Fiscal de Meio Ambiente (1), Fiscal de Postura (4), Engenheiro (2), Fisioterapeuta (1), Médico PSF (10), Nutricionista (1), Odontólogo (2), Técnico em Enfermagem (14), Professores de: Matemática (7), Português (5), Historia (3), Geografia (2), Ciências (2), Inglês (3), Procurador Municipal (1), Motorista Categoria D (4).

O concurso é composto de prova objetiva, a ser realizada provavelmente no dia 24 de novembro, e em alguns casos, prova de títulos. Outras informações podem ser consultadas no edital .

*Bônus: Processo Seletivo da Universidade do Estado da Bahia (Uneb

Portadores de nível superior podem se candidatar, até o dia 11, por meio do site da seleção, a uma das vagas de tutor presencial e a distância da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Os participantes devem ter disponibilidade de 20h semanais, e a bolsa é no valor de R$ 765,00.

Para o processo seletivo, as oportunidades são para os bacharelados de Administração Pública e Licenciados em Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras, Letras com Espanhol, Matemática, Pedagogia e Química.

Os aprovados serão distribuídos entre as unidades de Amargosa, Baixa Grande, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cachoeira, Caetité, Camaçari, Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Carinhanha, Conceição de Coité, Dias D'Ávila, Esplanada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, Ipirá, Ipupiara, Irecê, Itaberaba, Itamaraju, Itanhém, Itapetinga, Itapicuru, Jacaraci, Jacobina, Lauro de Freitas, Macaúbas, Mata de São João, Mundo Novo, Paulo Afonso, Pintadas, Piritiba, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Estevão, Seabra, Simões Filho, Sítio do Quinto, Valença, Vitória da Conquista e Xique-Xique.

A classificação dos inscritos será feita em uma única etapa, mediante a realização de avaliação de títulos. Todos os candidatos deverão encaminhar os títulos a serem avaliados até o dia 15 em serviço postal especificado no edital . O processo seletivo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

