Bahia tem concursos abertos com salários de até R$ 8.639

Onze instituições da Bahia estão com concursos abertos neste início de ano. Os salários chegam a R$ 8.639,50, no caso da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás).

Interessados nas oportunidades oferecidas pelas instituições devem ficar atentos, pois a Prefeitura de Jussari, por exemplo, encerra as inscrições neste domingo, 3, que disponibiliza o maior número de vagas (225).

Saiba quais são as instituições que estão com inscrições abertas:

>> Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba (inscrições até 7/1 pelo site):

*24 vagas

*Salários variam de R$ 1.534,55 a R$ 4.845,94

*Jornadas de trabalho de até 42h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 50,00 e R$ 70,00

*Cargos: Níveis Médio, Técnico e Superior: Administrador (1); Advogado (1); Analista de Tecnologia de Informação (2); Contador (CR); Economista (CR); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Elétrico (1); Engenheiro Mecânico (1); Gestão Ambiental (1); Gestão Portuária (1); Sanitarista (1); e no emprego específico de Engenheiro de Segurança do Trabalho (1). Técnico Portuário: Apoio Administrativo (1); Controle Portuário (1); Manutenção e Obras (1); Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações (1); e Meio Ambiente (2).

>> Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás (inscrições até 5/2 pelo site):

*6 vagas, mais cadastro de reserva

*Salários variam de R$ 3.278,83 e R$ 7.639,46

*Jornadas de trabalho de 40h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 75,00 e R$ 90,00

*Cargos: Ensino Médio: Técnico de Processos Organizacionais - Organizacional (1) e Técnicos de Processos Tecnológicos nas seguintes especialidades: Edificações; Mecânico e Sistemas a Gás; Operação, Projetos, Obras, Comercial (1); Segurança do Trabalho; Tecnologia da Informação - Infraestrutura; Tecnologia da Informação - Sistemas.

Nível Superior: Analistas de Processos Organizacionais nas especialidades de Administração (1); Administração ou Ciências Econômicas; Administração e Psicologia; Ciências Contábeis; Comunicação - Publicidade e Relações Públicas; Direito (2); Serviço Social; Tecnologia da Informação - Infraestrutura; Tecnologia da Informação - Sistemas; e Analistas de Processos Tecnológicos nas áreas de Engenharia; Engenharia Ambiental (1); Engenharia Civil; Engenharia Elétrica - Eletrotécnica; Engenharia Mecânica; Engenharia Segurança do Trabalho.

>> Fundação Pedro Calmon (FPC ) / Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia (FPC) (inscrições até 5/1 pelo site):

*23 vagas

*Salários variam de R$ 1.519,17 ou R$ 2.729,77

*Jornadas de trabalho de 40h semanais

*Cargos: Técnico de Nível Superior em Informática (1); Técnico de Nível Médio em Administração (2); Técnico de Nível Médio Operacional (20).

Prefeitura de Jussari (inscrições até 3/1 pelo site):

*225 vagas

*Salários variam de R$ 788,00 a R$ 2.267,00

*Jornadas de trabalho de 20h a 40h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 40,00 a R$ 70,00

*Cargos: Nível Fundamental: Motorista Categoria "Be C" (20), Mecânico (1), Operador de Máquinas Pesadas (3), Pedreiro (3) Pintor (2), Serviços Gerais (5), Borracheiro (1), Contínuo (3), Cozinheira (7), Coveiro (3), Gari (5), Lavadeira (3), Podador (2) e Servente (22);

Nível Médio/Técnico: Auxiliar Escritório (9), Agente Administrativo (9), Agente Comunitário (3), Agente de Endemias (2), Auxiliar de Laboratório (2), Auxiliar Administrativo (1), Auxiliar de Serviços (6), Atendente de Farmácia (1), Eletricista (2), Locutor (2), Operador de Sistema Informática (1), Recreador (13), Recepcionista (4), Secretário (7), Técnico de Informática (3), Guarda Civil Municipal (10), Técnico Agrícola (2) e Técnico de Enfermagem (8);

Nível Superior: Professores nas áreas de Cidadania (1), Ciências (1), Espanhol (2), Educação Física (5), Geografia (2), História (2), Matemática (4), Nível Fundamental (17), Português (1), Coordenador Pedagógico (5), Nutricionista (3), Psicólogo (2), Enfermeiro (6), Fisioterapeuta (3), Odontólogo (2), Assistente Social (3) e Assistente Jurídico (1).

>> Prefeitura de Lauro de Freitas (inscrições até 4/1 pelo site):

*4 vagas

*Salário de R$ 3.198,15

*Jornadas de trabalho de 30h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 120,00

*Cargos: Procurador Municipal (4).

>> Prefeitura de Pilão Arcado (inscrições até pelo site):

*13 vagas

*Salário de R$ 1.014,00

*Jornadas de trabalho de 40h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 60,00

*Cargos: Agente Comunitário de Saúde (13).

>> Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas (inscrições até 8/1 pelo site):

*188 vagas

*Salários variam de R$ 837,09 a R$ 2.642,15

*Jornadas de trabalho de 20h a 40h semanais

*Cargos: Alfabetizado: Auxiliar de Serviços Gerais (50), Coveiro (3), , Operário (40) e Pedreiro (15);

Nível Fundamental: Ajudante de Carpinteiro (1), Ajudante de Cozinha (8), Auxiliar de Lavanderia (1), Bombeiro Hidráulico (1), Cabeleireiro (1), Carpinteiro (1), Cozinheiro (8), Eletricista (1), Eletricista Predial (1), Guarda Vidas (1), Lanterneiro (1), Marceneiro (1), Mecânico (1), Mestre de Obras (1), Motoboy (1), Motorista (6), Operador de Máquina (1), Pintor (1), Porteiro (5), Rasteleiro (1) e Soldador (1);

Nível Médio/ Técnico: Agente de Trânsito (6), Almoxarife (1), Eletricista Automotivo (1), Fiscal Sanitário (1), Fiscal de Obras (2), Fiscal de Preservação Ambiental (2), Fiscal de Obras e Posturas (2), Topógrafo (1), Técnico Agrícola (1), Técnico de Segurança do Trabalho (1), Técnico em Controle Ambiental (1), Técnico em Controle Florestal (1), Técnico em Edificações (1), Técnico em Eletrotécnica (1) e Técnico em Mecânica (1); Guarda Municipal (5 vagas);

Nível Superior: Analista de Projetos Ambientais (CR), Arquiteto e Urbanista (1), Biólogo (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Eletricista (1), Engenheiro Florestal (1), Engenheiro de Transito (1), Analista de Recursos Humanos (CR), e Procurador Municipal (CR).

>> Prefeitura de Xique-Xique (inscrições até 4/1 pelo site):

*45 vagas

*Salário de R$ 997,87

*Jornadas de trabalho de 20h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 50,00

*Cargos: Professor de Educação Multiseriada/ Educação de Jovens e Adultos (45).

>> Universidade Federal do Oeste da Bahia - Ufob (inscrições até 4/2 pelo site):

*19 vagas

*Salários até R$ 8.639,50

*Jornadas de trabalho de 20h ou 40h semanais

*Cargos: Professor nas áreas de Anatomia Cirurgia e Anatomia Topográfica e Técnica Cirúrgica (2), Biologia do Desenvolvimento/Embriologia/ Biologia Geral (1), Embriologia Humana (1), Clínica Médica/ Propedêutica (3), línica Médica/ Saúde do Adulto/ Saúde do Homem (5), Patologia Humana (1), Saúde Coletiva (1); Estatística/ Matemática Aplicada (1); Química Geral (1), Desenho Técnico (1), Mepeamento Sedimentar (1); e Biotecnologia (1).

>> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB (inscrições pelo site):

Inscrições até 4 de janeiro

*17 vagas

*Salários variam de R$ 2.018,77 a R$ 4.014,00

*Jornadas de trabalho de 20h a 40h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 90,00

*Cargos: Professor nas classes de Adjunto e Assistente, nas áreas/ matérias de Administração Pública (1 vaga); Conservação (1 vaga); Fundamentos do Serviço Social (1 vaga); Licenciatura em Artes Visuais (2 vagas); e Estética/Teoria da Imagem (1 vaga).

Professor, nas classes de Adjunto, Assistente e Auxiliar, nas disciplinas de Cultura e Direito (1); Produção, Monitoramento e Avaliação de Informações e Indicadores Culturais (1); Administração, Gestão Pública e Cultura (1); História da Arte (1); Cinematografia Eletrônica (1); Design Gráfico (2); Design de interface (1); Desenho Técnico e Desenho de Observação (1); Cenografia (1); e Coordenação Técnica do Espetáculo (1).

Inscrições até 25 de janeiro

*27 vagas

*Salários variam de R$ 2.018,77 e R$ 8.639,50

*Jornadas de trabalho de 20h semanais

*Taxa de inscrição: R$ 90,00

*Cargos: Professores Auxiliar, Assistente e Adjunto nas áreas de Neuropsicologia/ Humanidades (1), Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológica Existencial/ Humanidades (1), Psicologia em Instituições de Saúde/ Humanidades (1), Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Bases Teóricas e Técnicas para o Cuidar em Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto: Abordagem Clínica e Cirúrgica/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Vivência Multiprofissional/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Propedêutica da Atenção e dos Cuidados Básicos em Saúde/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Problemas de Saúde na Embriogênese e na Gestação/ Práticas do Cuidado em Saúde (2), Atividade Prática em Saúde da Família/ Práticas do Cuidado em Saúde (5), Atividade Prática em Saúde da Família/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Problemas de Saúde na Infância e na Adolescência/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Problemas de Saúde na Idade Adulta e na Terceira Idade/ Práticas do Cuidado em Saúde (2), Práticas Integradas em Média e Alta Complexidade/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Práticas Integradas em Média e Alta Complexidade/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Práticas Integradas em Média e Alta Complexidade/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Práticas Integradas em Média e Alta Complexidade/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Práticas integradas em Média e Alta Complexidade/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Urgência e Emergência/ Práticas do Cuidado em Saúde (2), Atenção Nutricional nos Ciclos da Vida II/ Práticas de Cuidado em Saúde em Nutrição/ Práticas de Cuidado em Saúde (1), Estudo, Pesquisa e Extensão no Campo da Saúde Coletiva em Contextos Comunitários, Educação em Saúde/ Saúde Coletiva (1).

>> Universidade Federal da Bahia - Ufba (inscrições pelo site):

Incrições até 13 de janeiro

*26 vagas, em Vitória da Conquista

*Cargos: Professor nas áreas de Ciência e Tecnologia dos Materiais (1), Construção e Estruturas (1), Estatística (1), Química Geral e Inorgânica (1), Medicamento (1), Ciências da Biofunção (1), Ciências da Biointeração (1), Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias (1), Zootecnia (1), Ciência dos Alimentos (1), Administração (4), Direito Privado (7), Educação II (1), Antropologia e Etnologia (1), Documentação e Informação (1), Fundamentos para o Estudo das Letras (1), e na Unidade Universitária Instituto Multidisciplinar em Saúde (1).

Incrições até 18 de janeiro

*9 vagas

*Cargos: Professor nas áreas de Geometria e Topologia, Análise e Álgebra (4); Geografia Física (1 vaga); Cartografia (1 vaga); e Prospecção Mineral/ Mapeamento Geológico (1 vaga); Probabilidade e Estatística (1 vaga), Cartografia e Geodésia (1 vaga); Infraestrutura de Transportes/ Professor Auxiliar (1 vaga); Infraestrutura de Transportes/ Professor Adjunto (1 vaga); Topografia e Cadastro Territorial (1 vaga); e Transportes (1 vaga).

Incrições até 25 de janeiro

*2 vagas

*Salários que variam de R$R$ 4.014,00 a R$ 8.639,50

*Cargos: Professor para a Creche da Ufba, em Salvador (2).

