Bahia tem 83 vagas de professores de universidades federais

Interessados em vagas de professores de universidades federais baianas ainda podem se inscrever nos quatro concursos abertos que selecionarão os 83 candidatos. Desses, três fecham inscrições em até dez dias.

A Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) tem dois concursos abertos. O primeiro fecha inscrições na próxima terça-feira e selecionará um professor substituro com graduação em Ciências Sociais (Sociologia ou Antropologia). Para se candidatar, os interessados devem ir à sala do protocolo da UFRB, localizada no pavilhão de aulas do município de Santo Antônio de Jesus.

O outro concurso da universidade deverá preencher 13 vagas de docentes para várias disciplinas, entre elas, Psicologia e Educação, Libras e Estágio Supervisionado. Os salários variam de R$ 2.018,77 a R$ 4.014,00, para jornadas de 20 a 40 horas, com dedicação exclusiva. As incrições podem ser realizadas até dia 25 (segunda-feira) no site da UFRB e custam de R$ 30 e R$ 60. Todos os inscritos serão classificados por meio de provas de títulos e defesa do memorial.

Outro concurso que fecha inscrições no dia 25 é o da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que selecionará 33 professores. As remunerações ficam entre R$ 2.104,93 e R$ 8.639,50, para 20 a 40 horas de trabalho semanais. As inscrições são feitas no site da instituição com taxa de R$ 150 a R$ 200. Os candidatos serão avaliados por meio de provas escritas ou teórico-prática, didática, títulos e defesa memorial.

Também estão com vagas a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), que prorrogou o fim das inscrições para o dia 6 de maio (sexta-feira). Serão selecionados 36 profissionais para a carreira de magistério superior em diversas áreas. Os salários variam de R$ 2.018,77 a R$ 8.639,50, com a carga horária de 20 a 40 horas. Interessados devem entrar no site da UFOB e pagar taxa de R$ 100, R$ 120 ou R$ 150.

