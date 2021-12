Bahia oferece 3.994 vagas em concursos

Estão abertas 3.994 vagas para concursos públicos na Bahia, com salários que chegam a R$ 7.627,02. Há oportunidades em órgãos públicos, instituições de ensino, prefeituras e na Polícia Militar. O maior número de oferta de vagas são para cargos com carreira efetiva, exceto 146 delas, que selecionam em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Para estudar, a coordenadora do curso preparatório Só Concursos e Afins, Rose Sampaio, recomenda investir nos cursos básicos. Para ela, se o candidato estudar as disciplinas comuns entre seleções - português, matemática, informática, dentre outras -, ele estará se preparando tanto para as oportunidades estaduais quanto para as de carreira federal. "Com o conhecimento ele tem condições de ampliar seus horizontes", acredita.

O superintendente de recursos humanos da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), Adriano Tambone, também acredita que o candidato deve recorrer a uma boa orientação. "Todo mundo que está interessado em fazer concurso deve procurar uma boa orientação, focar na formação e estudar antecipadamente para as seleções", incentiva.

Para Tambone essa é a hora de aproveitar também as seleções de área específica que o estado oferece. Os últimos concursos para Secretaria do Meio Ambiente - Bahia (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) foram realizados na década de 90 e costuma oferecer poucas oportunidades.

"São concursos muito especializados. A atividade do Estado nesta área aumentou e por isso agora estamos abrindo novas vagas", explica. Os órgãos, que abrem inscrições no dia 18, terão 179 vagas para especialista e técnicos, com salários até R$ 5.047,96.

Fim do prazo - Quem está planejando participar de um destes concurso é bom ficar atendo as inscrições. Alguns dos certames encerram inscrições ainda esta semana. A Prefeitura de Medeiros Neto, por exemplo, que encerraria no dia 5, estendeu o prazo até esta terça-feira, 9. O concurso oferece 299 vagas em todos os níveis, com salários que vão de R$ 622 a R$ 3 mil.

As inscrições podem ser feitas no site www.agoraconsultoria.srv.br. ou presencialmente, no auditório da Escola Técnica, localizada na Rua Inácio Bonjardim s/nº, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h. A taxas variam entre R$ 50, R$ 60 e R$ 85. As provas do concurso estão previstas para acontecer no dia 18 de novembro.

O prazo de inscrição para Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) também está em cima da hora. O candidato tem até amanhã para acessar o site www.selecao.uneb.br/agerba2012, fazer a inscrição e pagar a taxa. O valor é de R$ 40 para nível médio e R$ 55 para nível superior. São 61 vagas em cargos de nível médio e superior, com salários até R$ 2.204,59.

