BA: concursos têm 3.654 vagas e salário de até R$ 7,7 mil

Cinco concursos na Bahia oferecem um todo de 3.654 vagas, com salário variando entre R$ 1.630 e R$ 7.774. Arilton Ribeiro, 28, integra o grupo dos que estão na busca por uma vaga no serviço público.

O estudante espera conquistar uma das 97 vagas oferecidas pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O certame do órgão aceita inscrições pelo site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alba até 27 de março. A vaga de interesse do candidato é na área de direito, uma oportunidade de estar próximo ao que estuda na faculdade.

O concurso da Alba oferece cargos em auditoria, administração, análise de sistemas, informática e tecnologia da informação, arquitetura, assessoria legislativa, assistência social, ciências contábeis, economia, engenharia, pedagogia, pesquisa, psicologia, redação e revisão legislativa, secretariado executivo, artes gráficas, auxiliar de odontologia, contabilidade e elétrica. Os salários de nível superior chegam a R$ 1.729,14 e de nível médio e técnico médio, a R$ 1.177,44.

O Tribunal de Justiça também está com inscrições abertas para as 1.383 vagas para delegatário de notas e registros. Por não ter vínculo com o serviço público, a remuneração do cargo é de acordo com a arrecadação do cartório onde o aprovado estiver trabalhando. As inscrições devem ser feitas até 11 de abril, pelo site da Cespe/UnB: www.cespe.unb.br/concursos.

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) encerra amanhã as inscrições para uma das 19 vagas imediatas de níveis médio e superior. Os cargos são assistente de desenvolvimento, auxiliar de fiscalização, advogado, administrador, analista em tecnologia da informação, contador, enfermeiro fiscal e jornalista. O salário varia entre R$ 1.400 e R$ 3.803. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Quadrix: www.quadrix.org.br.

Hospital e maternidade

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares oferece cerca de 2,1 mil vagas para o Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos e para a Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. As inscrições devem ser feitas até 6 de abril pelo site www.iades.com.br.

Há vagas para área assistencial, como médicos, enfermeiros e nutricionistas; e para área administrativa, como advogados, engenheiros e contadores. Salários chegam a R$ 7.774.

