Autorizados concursos federais com 5.974 vagas

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) autorizou e pelo menos 13 órgãos federais estão com concursos previstos para abrir inscrições entre o final deste ano e início de 2013. São 5.974 vagas para diferentes cargos, salários e localidades. A publicação dos editais deve obedecer ao período de até seis meses contando a partir da publicação da portaria de cada um deles no Diário Oficial da União (DOU).

Entre as seleções que mais oferecem oportunidades estão as do Ministério da Saúde (MS), com 2.500 vagas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com 1.200; e Polícia Rodoviária Federal, que deve preencher 750 vagas para policial rodoviário.

O personal trainer José David de Oliveira, 30, será um dos candidatos às vagas da PRF. Estudando há oito meses, ele diminuiu o trabalho para se dedicar mais aos estudos. "Podia estar ganhando mais, mas abdiquei de trabalhar à noite para me preparar melhor", conta. O motivo: "Estabilidade financeira e a realização de um sonho".

Apesar de o concurso ainda não ter data marcada, José David já fez um programa de estudo com base no edital da última seleção, em 2009. "Claro que terá mudanças, mas é focar nos assuntos principais e depois só estudar o que tiver de novo".

Em relação aos concursos que ainda podem sair, o MPOG informou que não tem o quantitativo total das vagas a serem liberadas, pois "o governo prioriza o que avalia como estratégico para o funcionamento da administração e para a implantação das políticas públicas".

Sem previsão

Estudar para seleções que estão previstas não é uma tarefa fácil, porém tem gente que estuda para concursos que sequer foram autorizados. O coordenador do curso preparatório Juspodivm, Leandro Fortes, explica por que a instituição já tem sala lotada e abrirá nova turma para a seleção do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mesmo quando o órgão ainda não deu sinal de quando fará seleção. "Existem carreiras que demandam uma preparação maior. Apesar de ainda não estarem autorizados, sabemos que há necessidade de muitos órgãos realizarem concursos", comenta.

A estudante de 4º semestre de direito Bárbara Abreu, 21, será uma das futuras candidatas. Ela pediu demissão do emprego no começo do ano e, desde então, dedica-se a estudar as disciplinas cobradas nos editais passados do TRT. "Quando você vem estudando, o que surgir de novo fica mais fácil de assimilar". Bárbara espera que o edital do TRT da Bahia saia no final de 2013, para que tenha tempo de estudar todo o cronograma.

