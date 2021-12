Área pública tem inscrição aberta para nível superior

Para os interessados em ingressar no serviço público estadual, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) abriu concurso para provimento de 30 vagas e formação de cadastro reserva, este para o cargo de especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais. A jornada é de 40h semanais.

A remuneração básica é de R$ 2.149,13 e a este valor será acrescida a gratificação da atividade de pesquisa aplicada, que incide sobre o vencimento no percentual de 100% para classe I (no valor de R$ 2.149,13) . As inscrições vão até 5 de novembro, somente pelo site www.cespe.unb.br/concursos/saeb_12_sei. A taxa de participação custa R$ 130.

Segundo o cronograma provisório do concurso, a divulgação dos horários e locais das provas objetivas e discursivas acontecerá no dia 7 de dezembro. Também neste dia, será anunciada a listagem de atendimento especial para candidatos portadores de deficiência física. Ainda segundo o cronograma provisório, será no dia 22 de janeiro a divulgação do resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva.

ANP - No âmbito federal, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) oferece 152 vagas de nível superior e haverá formação de cadastro reserva nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador e Belo Horizonte. Os salários chegam a R$ 11.374 para jornadas semanais de 40 horas. Salvador terá apenas três vagas (para o cargo de especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural). A maioria das 152 chances abertas pela ANP está reservada ao Rio de Janeiro, onde serão preenchidas 128 vagas.

Ontem foi publicado no Diário Oficial da União o edital que regulamenta o concurso da ANP. As inscrições estão abertas no site www.cespe.unb.br, do próximo dia 29 ao dia 19 de novembro. As taxas são de R$ 80 para vagas de analista administrativo e de R$ 100 para especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural e especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural. As provas objetivas estão marcadas para o dia 13 de janeiro nas 26 capitais e no Distrito Federal.

adblock ativo