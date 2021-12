Aprovados no concurso da Polícia Civil são convocados

O governo do estado anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, a convocação dos 639 aprovados no concurso da Polícia Civil. Serão 108 delegados, 55 escrivães e 476 investigadores de polícia. Os nomes dos convocados serão divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 14.

A informação foi divulgada na página oficial no Facebook do governador Rui Costa. "É a primeira vez em minha gestão que estamos convocando todos os aprovados no concurso para fazer o curso de formação. Essa conquista é fruto da consulta que fizemos ao Tribunal de Contas do Estados (TCE), e demonstra nossa sensibilidade com a segurança pública", escreveu.

Segundo a Secretaria da Administração do Estado (Saeb), serão chamados oito delegados e 76 investigadores a mais do que o previsto.

Essa convocação era um pleito antigo da categoria. O Governo enfrentou dificuldades em convocar os aprovados do concurso lançado em 2013 porque o Estado já tinha atingido o limite prudencial de gastos com pessoal, assim ficando impedido de convocar novos servidores pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

"Não podíamos descumprir a LRF, pois o ato de convocação poderia ser anulado posteriormente", explicou o governador.

