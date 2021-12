Aprovados em concurso fazem manifestação no CAB

Cerca de 60 candidatos aprovados no concurso para agentes penitenciários da Bahia fazem manifestação no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em frente à Governadoria. O protesto acontece desde a manhã desta segunda-feira, 26.

Equipados com faixas e barracas de camping, os aprovados protestam contra a demora na convocação dos aprovados. O concurso aconteceu em 2014 e tinha previsão de contratação em abril deste ano.

"Estamos apoiando a causa deles, já que existe um deficiente grande nas penitenciárias. Hoje o governo insiste em chamar pelo Reda (Regime Especial de Direito Administrativo), enquanto poderia chamar os concursados", relata o coordenador do Sindicato dos dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Jorge Bastos.

Questionada sobre a demora na convocação, a Secretaria da Administração (Saeb) informou que a responsabilidade não estaria com ela e, sim, com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), já que ela só toma conta da parte estrutural do concurso.

Os manifestantes informam que só pretendem sair da frente da Governadoria após uma parecer do governador Rui Costa.

A Secretaria de Comunicação do Governo (Secom) informou que, embora legítima, a manifestação dos concursados não pode ser atendida pois todas as vagas previstas em edital já teriam sido preenchidas.

A assessoria disse ainda que não procede o argumento de que o Governo estaria contratando agentes penitenciários por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Além disso, segundo o órgão, o concurso tem validade até novembro de 2016, o que não impede que outros aprovados sejam convocados.

