Aprovados em concurso do TCE-BA querem convocação para cargos

Um grupo de candidatos aprovados para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) fez protesto na segunda-feira, 15, em frente à sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), pedindo a prorrogação da validade do concurso público e a convocação de 50 aprovados.



Os manifestantes ainda denunciam "incoerência" do TCE-BA ao afirmar não ter orçamento para convocar novos analistas ao passo que tenta a criação de 51 cargos comissionados. O projeto de lei 20.782, que tramita na Assembleia Legislativa, deve atender este fim, segundo os manifestantes.



O concurso foi realizado em 2013 e foi homologado em fevereiro de 2014, tendo prazo de validade de seis meses, prorrogáveis ou não. O edital inicial, publicado em setembro de 2013, além de prazo de validade de um ano (também prorrogáveis, previa que, além dos 25 analistas, seriam também nomeados analistas em novas vagas criadas posteriormente pela lei complementar 38/2013.



A lei, aprovada em dezembro de 2013, criou 81 vagas para analista de controle externo, das quais 50 seriam de nomeação imediata, dentro do que previa a primeira versão do edital citado. Entretanto, a retificação do edital, em outubro de 2013, restringiu o alcance do concurso aos cargos criados na lei citada.



Moralidade



Os manifestantes fizeram ainda uma comparação entre a proporção de cargos comissionados no TCE e no tribunal que cuida das contas da União, o TCU.



O tribunal estadual possui, segundo informações do site da Transparência, 158 cargos comissionados e 482 efetivos. Já o TCU possui 2689 efetivos e somente 28 comissionados. Os manifestantes dizem que a redução de comissionados é fundamental para a isenção do órgão que julga contas públicas.



"Criar cargos comissionados e não convocar concursados em um tribunal de contas, ainda que seja ato amparado por lei, depõe contra a moralidade pública", disse um dos manifestantes, ontem, durante ato no CAB.





