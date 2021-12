Aprovados em concurso da educação são convocados

Trezentos e trinta e três candidatos aprovados no concurso público para professores e coordenadores pedagógicos foram convocados nesta sexta-feira, 26, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

A documentação deve ser entregue nos locais e períodos que constam no edital de convocação.Segundo o Governo do Estado, as convocações desta sexta são realizadas dentro do quantitativo de candidatos aprovados correspondente ao número de vagas ofertadas em edital. Sendo assim, este grupo é formado por candidatos que não compareceram em convocações anteriores ou não entregaram toda a documentação necessária para nomeação.

